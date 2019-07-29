Население, браки и разводы в Узбекистане: статистика за 2019 год

В новой инфографике Sputnik вы узнаете о самых населенных регионах Узбекистана, об основных демографических показателях и количестве браков и разводов в республике.

Наиболее населенными регионами Узбекистана стали Самаркандская, Ферганская, Кашкадарьинская и Андижанская области.

Общее население увеличилось более чем на полмиллиона за год, а городских жителей стало больше чем жителей сельской местности.

За шесть месяцев в республике родилось почти 350 тысяч детей, а количество браков превысило количество разводов в 6,5 раз.

Подробнее смотрите в нашей инфографике.