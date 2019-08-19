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Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

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В России ужесточили правила провоза овощей и фруктов через границу. С новыми правилами вы можете ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу. 

Теперь, по новым правилам, выезжая из России или въезжая в страну, можно будет провозить в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Овощи на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты, а если их нет - товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Примечательно, что это будет распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.




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