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Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (48)
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АрМИ-2019 результаты
© Sputnik / Мария Уварова

Узбекистан успешно выступил на V Армейских международных играх, заняв пятое общекомандное место среди 39 стран-участниц. Причем в дебютном для себя "Танковом биатлоне" узбекистанцы победили во втором дивизионе.

В этом году узбекские военные соперничали сразу в 14 дисциплинах, заняв призовые места в 11 видах программы. В копилке узбекистанцев две золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград. Победы они добились в дебютном для себя "Танковом биатлоне", а также в "Военно-медицинской эстафете", которая впервые прошла на полигоне "Фориш" в Джизакской области.

В ходе выступлений узбекские военные обновили несколько рекордов соревнований. Результаты по всем дисциплинам и имена героев-рекордсменов - в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (48)
Теги:
военные, Узбекистан



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