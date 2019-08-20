Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Узбекистан успешно выступил на V Армейских международных играх, заняв пятое общекомандное место среди 39 стран-участниц. Причем в дебютном для себя "Танковом биатлоне" узбекистанцы победили во втором дивизионе.

В этом году узбекские военные соперничали сразу в 14 дисциплинах, заняв призовые места в 11 видах программы. В копилке узбекистанцев две золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград. Победы они добились в дебютном для себя "Танковом биатлоне", а также в "Военно-медицинской эстафете", которая впервые прошла на полигоне "Фориш" в Джизакской области.

В ходе выступлений узбекские военные обновили несколько рекордов соревнований. Результаты по всем дисциплинам и имена героев-рекордсменов - в инфографике Sputnik Узбекистан.