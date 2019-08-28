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Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

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Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
© Sputnik / Elnur Salayev

Чем отличаются и какими уникальными технологиями обладают боевые крылатые машины пятого поколения — российский Су-57 и американский F-35.

Оба истребителя относятся к пятому поколению боевых машин, но по некоторым параметрам существенно отличаются. Так, максимальная скорость Су-57 составляет 2 600 километров в час, а F35 — лишь 1 931 км/ч.

 ВВС США активно использует свои новейшие самолеты на учениях в Балтийском регионе, но, по мнению экспертов, реальные возможности F-35 не отвечают поставленным перед ним задачам.

Между тем российской новинкой, которая творила чудеса на очередном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском, заинтересовались многие зарубежные делегации, в том числе самолет приглянулся президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Характеристики F-35 и российского истребителя пятого поколения Су-57 - смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан.

 




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Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

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