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Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

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Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
© Sputnik

Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за первые 7 месяцев текущего года составил 134 миллиона долларов.

Объем торговли Узбекистана и Кыргызстана за 7 месяцев 2019 года составил 134 миллионов долларов.

Как изменилась взаимная торговля с другими странами, выяснили корреспонденты Sputnik Кыргызстан. изучив отчеты Национального статистического комитета. По данным ведомства, тройка стран-лидеров за последние шесть лет немного изменилась.

Если раньше первую строчку занимала Россия, то теперь ее сменил Китай. Примечательно, что такие высокие показатели достигаются главным образом за счет продажи китайских товаров в Кыргызстан, а вот предприниматели из КНР не настолько активно приобретают нашу продукцию.

На втором месте в списке расположилась РФ, замыкает тройку лидеров Казахстан. Если в 2013 году активно шла торговля со Швейцарией (она закупала кыргызское золото), то сейчас четвертую позицию занимает Великобритания — ее тоже интересует драгоценный металл.

На пятом и шестом местах рейтинга без изменений: там держатся Узбекистан и Турция. Почти в три раза сократился товарооборот с США — с 93 миллионов до 33 миллионов долларов. Теперь эта страна занимает восьмую строчку, уступив седьмую Украине.




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