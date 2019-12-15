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Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

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Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
© Sputnik /
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191215/13012171/Tamozhennyy-layfkhak-kak-rabotaet-UTK-mezhdu-Rossiey-i-Uzbekistanom.html

Между Россией и Узбекистаном с 2016 года действует договор об упрощенном таможенном коридоре, который распространяется на экспорт-импорт отдельных категорий товаров.

В ближайшие годы РФ и Узбекистан намерены более чем вдвое нарастить взаимный товарооборот - с 4,5 до 10 миллиардов долларов. Значительная доля приходится на торговлю плодоовощной продукцией и продовольственными товарами. Этому должен способствовать действующий по договоренности между Москвой и Ташкентом упрощенный таможенный коридор - УТК. 

Фуры на таможенном посту
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Процедура ускоренного и упрощенного перевоза через границу основана на взаимном обмене данными между таможенными органами двух стран, что исключает необходимость более тщательного контроля непосредственно на пункте пропуска. Пока под УТК подпадает лишь пять категорий товаров, включая овощи и фрукты, а также продукты их переработки.

Как устроена эта процедура, что нужно сделать, чтобы ею воспользоваться и какие преимущества она дает. смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




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