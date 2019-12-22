Парламентские выборы - 2019: предварительные данные

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на парламентских выборах-2019. По явке избирателей лидирует Сырдарьинская область.

На избирательные участники к 11:00 явились более 4 566 905 граждан. Самые высокие показатели явки у Сырдарьинской области - 27,8 % и Республики Каракалпакстан - 27,3%.

ЦИК и наблюдатели из 41 государства мониторят обстановку на избирательных участках во всех регионах страны. СМИ транслируют репортажи в режиме реального времени.

К настоящему моменту нарушений не зафиксировано.