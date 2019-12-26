В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов

В 25 округах из 150 пройдет повторное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

В каждом округе за голоса избирателей будет бороться по два кандидата, набравших в ходе первого тура больше всего голосов. От УзЛиДеП примет участие 15 претендентов, от "Миллий тикланиш" — 11, от "Адолат" — 10, от НДПУ — 9 кандидатов и еще пятеро — от Экологической партии.

Больше всего округов, где пройдет повторное голосование, в Джизакской области — пять, по три округа в Самаркандской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

Подробнее о том, кто и в каких регионах будет бороться за депутатские мандаты 5 января 2020 года, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.