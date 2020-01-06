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Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (124)
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Итоги выборов в Олий Мажлис
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Sputnik Узбекистан
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По итогам повторного голосования. прошедшего 5 января в 25 избирательных округах, определились все 150 депутатов нижней палаты парламента.

По итогам выборов большинство в Законодательной палате осталось за партией УзЛиДеП - 53 места, на втором месте "Миллий тикланиш" — 36 мест, третьими стали депутаты от "Адолат" — 24 мандата, на четвертой строчке НДПУ - 22 места, еще 15 мест в парламенте у Экологической партии Узбекистана.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (124)



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Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса



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