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Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности

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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (37)
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Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
© Sputnik .
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200130/13345728/Kitayskiy-koronavirus-simptomy-i-mery-predostorozhnosti.html

Выявленный в КНР опасный вид коронавируса продолжает распространяться - появились случаи заражения даже в Европе. О признаках болезни, а также элементарных мерах предосторожности смотрите в нашей инфографике.

На конец января 2020 года зафиксировано более 7 тысяч случаев заражения коронавирусом по всему миру. В то же время китайские власти пока не видят необходимости в экстренной эвакуации иностранцев из городов, закрытых на карантин.

Посольство Узбекистана рекомендует своим гражданам, находящимся в КНР, соблюдать основные меры предосторожности: не выходить без необходимости из дома, избегать людных мест, соблюдать гигиену и носить защитную маску.

Коронавирус. Человек в маске
© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
Китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана из Уханя
При первых симптомах заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. Если есть необходимость связаться с родственниками или выехать на родину, посольство республики опубликовало контактные телефоны, а также напомнило о действующих в настоящее время авиарейсах из Китая в Ташкент.

Как не стать жертвой коварного вируса и куда обращаться в экстренных случаях, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (37)
Теги:
здоровье, коронавирус, Китай, Узбекистан



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