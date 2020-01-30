Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности

Выявленный в КНР опасный вид коронавируса продолжает распространяться - появились случаи заражения даже в Европе. О признаках болезни, а также элементарных мерах предосторожности смотрите в нашей инфографике.

На конец января 2020 года зафиксировано более 7 тысяч случаев заражения коронавирусом по всему миру. В то же время китайские власти пока не видят необходимости в экстренной эвакуации иностранцев из городов, закрытых на карантин.

Посольство Узбекистана рекомендует своим гражданам, находящимся в КНР, соблюдать основные меры предосторожности: не выходить без необходимости из дома, избегать людных мест, соблюдать гигиену и носить защитную маску.

При первых симптомах заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. Если есть необходимость связаться с родственниками или выехать на родину, посольство республики опубликовало контактные телефоны, а также напомнило о действующих в настоящее время авиарейсах из Китая в Ташкент.

Как не стать жертвой коварного вируса и куда обращаться в экстренных случаях, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.