Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Крупнейшая в Центральной Азии тепловая электростанция расположена в Сырдарьинской области Узбекистана. Энергообъект проходит постепенную модернизацию, после завершение которой суммарная мощность станции возрастет более чем на 6%.

Первый блок Сырдарьинской ТЭС введен в строй почти 40 лет назад, а полностью станцию запустили в 1981 году. Десять энергоблоков изначально выдавали суммарную мощность в 3 ГВт. Модернизация и обновление узлов и агрегатов турбин началось в 2015 году, когда российские специалисты ПАО "Силовые машины" обновили первый и второй энергоблоки, увеличив мощность каждого из них с 300 до 325 МВт.

Новый этап реконструкции подразумевает замену узлов еще в шести блоках. Два из них уже модернизированы. После завершения всех работ в 2021 году мощность электростанции увеличится до 3,2 ГВт, при этом расход топлива сократится примерно на 6%.

Сырдарьинская ТЭС — уникальный объект. Это крупнейшая теплоэлектростанция в регионе. Высота главной дымовой трубы составляет 320 метров, что делает это сооружение одним из самых высоких в мире (67-е место).

Как работает один из крупнейших источников электроэнергии в ЦА, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.