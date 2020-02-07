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Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

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Тема:
Узбекско-российские отношения (37)
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Модернизация Сырдарьинской ТЭС
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200207/13414386/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES.html

Крупнейшая в Центральной Азии тепловая электростанция расположена в Сырдарьинской области Узбекистана. Энергообъект проходит постепенную модернизацию, после завершение которой суммарная мощность станции возрастет более чем на 6%.

Первый блок Сырдарьинской ТЭС введен в строй почти 40 лет назад, а полностью станцию запустили в 1981 году. Десять энергоблоков изначально выдавали суммарную мощность в 3 ГВт. Модернизация и обновление узлов и агрегатов турбин началось в 2015 году, когда российские специалисты ПАО "Силовые машины" обновили первый и второй энергоблоки, увеличив мощность каждого из них с 300 до 325 МВт.

Российские Силовые машины завершила первый этап модернизации крупнейшей ТЭС в Узбекистане
Министерство энергетики Республики Узбекистан
Завершен первый этап модернизации крупнейшей в Узбекистане ТЭС
Новый этап реконструкции подразумевает замену узлов еще в шести блоках. Два из них уже модернизированы. После завершения всех работ в 2021 году мощность электростанции увеличится до 3,2 ГВт, при этом расход топлива сократится примерно на 6%.

 Сырдарьинская ТЭС — уникальный объект. Это крупнейшая теплоэлектростанция в регионе. Высота главной дымовой трубы составляет 320 метров, что делает это сооружение одним из самых высоких в мире (67-е место).

Как работает один из крупнейших источников электроэнергии в ЦА, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

Тема:
Узбекско-российские отношения (37)
Теги:
Центральная Азия, Россия, энергетика, Сырдарьинская ТЭС, Узбекистан



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