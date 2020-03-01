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Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

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Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200301/13572786/Skolko-turistov-posetilo-Uzbekistan-v-yanvare-2020-goda.html

В январе этого года число туристов, желающих увидеть красоты Узбекистана, заметно прибавилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Интерес к республике возрос не только среди граждан стран СНГ и ЦА, но и путешественников из США, Европы, Ближнего Востока и Азии.

Бухара, старый город
Sputnik
Сколько туристов посетило Узбекистан за 2019 год - итоги

Так, согласно статистике, в начале 2020-го Узбекистан посетили 538 360 туристов, тогда как в 2018-м этот показатель составил 437 265 человек.

Наибольшее количество путешественников прибыло из СНГ – 514 774 человек. Самый ощутимый прирост среди числа туристов продемонстрировали такие страны ЦА, как Туркменистан, Таджикистан и Кырзыгстан.

Туристический поток из стран дальнего зарубежья также увеличился. Если в январе 2019-го навестить республику приехали 18 063 иностранцев, то в начале этого года цифра выросла до 23 586 человек.

Подробную информацию смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, турпоток, туристы



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