Как изменились женщины в Узбекистане за один век

За минувший век образ узбекской женщины постепенно менялся, а буквально за несколько последних лет роль и положение женщин в стране существенно возросли.
В 1927 году женщины сбросили и сожгли паранджу, как символ несвободы и тотальной зависимости от мужчин. На протяжении почти всего XX века женщины были хранительницами домашнего очага и в основном занимались воспитанием детей и семейными хлопотами. В новом веке представительницы прекрасного пола все активнее стали участвовать в общественно-политической жизни страны. Особенно эта тенденция усилилась с приходом современных технологий.
Как менялся образ женщины в Узбекистане в течение ста лет, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.