Как изменились женщины в Узбекистане за один век

В Узбекистане особое внимание сегодня уделяется гендерному равенству и защите прав женщин. Современная узбекистанка не только заботливая мать и жена, но и активная участница общественной жизни и даже представитель власти.

За минувший век образ узбекской женщины постепенно менялся, а буквально за несколько последних лет роль и положение женщин в стране существенно возросли.

В 1927 году женщины сбросили и сожгли паранджу, как символ несвободы и тотальной зависимости от мужчин. На протяжении почти всего XX века женщины были хранительницами домашнего очага и в основном занимались воспитанием детей и семейными хлопотами. В новом веке представительницы прекрасного пола все активнее стали участвовать в общественно-политической жизни страны. Особенно эта тенденция усилилась с приходом современных технологий.

Еще одна важная веха в жизни женщин Узбекистана - повышение их статуса в политической жизни. При новом президенте страны они стали занимать важные посты в парламенте и правительстве, а также в местных органах власти. Более того, на законодательном уровне прописаны особые меры защиты прав женщин от дискриминации и бытового насилия.

Как менялся образ женщины в Узбекистане в течение ста лет, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.