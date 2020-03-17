Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

В числе запретительных мер — отмена международных авиарейсов, поездов межгосударственного сообщения, а также ограничение на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.
Кроме того, на время карантина закрыты школы, детские сады и вузы - все студенты и школьники переведены на дистанционное обучение или отправлены на внеплановые каникулы. Также отменяются массовые гулянья в честь Навруза, спортивные и культурные мероприятия и бизнес-форумы.
При этом внутри страны транспортное сообщение будет работать интенсивнее - для студентов, вынужденно уезжающих в регионы, вводятся скидки на железнодорожные билеты, столичный автовокзал переведен на круглосуточный режим, организованы дополнительные рейсы.
Кроме того, граждан предупреждают об ответственности за распространение непроверенной или заведомо ложной информации, направленной на создание паники. Уголовным кодексом за эти деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.
Все нововведения в стране, принятые в связи с карантином, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.