Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

Узбекистан, как и большинство стран мира, переходит на карантинный режим в связи с распространением COVID-19. Республика временно закрывает международное сообщение, а также отменяет все массовые мероприятия.

В числе запретительных мер — отмена международных авиарейсов, поездов межгосударственного сообщения, а также ограничение на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, на время карантина закрыты школы, детские сады и вузы - все студенты и школьники переведены на дистанционное обучение или отправлены на внеплановые каникулы. Также отменяются массовые гулянья в честь Навруза, спортивные и культурные мероприятия и бизнес-форумы.

При этом внутри страны транспортное сообщение будет работать интенсивнее - для студентов, вынужденно уезжающих в регионы, вводятся скидки на железнодорожные билеты, столичный автовокзал переведен на круглосуточный режим, организованы дополнительные рейсы.

Профилактическая дезинфекция общественного транспорта в Ташкенте проводится каждые 4 часа.

Кроме того, граждан предупреждают об ответственности за распространение непроверенной или заведомо ложной информации, направленной на создание паники. Уголовным кодексом за эти деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

Все нововведения в стране, принятые в связи с карантином, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.