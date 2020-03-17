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Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (34)
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Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200317/13698683/Karantin-v-Uzbekistane-chto-nado-znat-kazhdomu-grazhdaninu.html

Узбекистан, как и большинство стран мира, переходит на карантинный режим в связи с распространением COVID-19. Республика временно закрывает международное сообщение, а также отменяет все массовые мероприятия.

В числе запретительных мер — отмена международных авиарейсов, поездов межгосударственного сообщения, а также ограничение на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, на время карантина закрыты школы, детские сады и вузы - все студенты и школьники переведены на дистанционное обучение или отправлены на внеплановые каникулы. Также отменяются массовые гулянья в честь Навруза, спортивные и культурные мероприятия и бизнес-форумы.

При этом внутри страны транспортное сообщение будет работать интенсивнее - для студентов, вынужденно уезжающих в регионы, вводятся скидки на железнодорожные билеты, столичный автовокзал переведен на круглосуточный режим, организованы дополнительные рейсы.

Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
© Sputnik / Виталий Белоусов
В Узбекистане выявлен 11-й случай заболевания коронавирусом
Профилактическая дезинфекция общественного транспорта в Ташкенте проводится каждые 4 часа.

Кроме того, граждан предупреждают об ответственности за распространение непроверенной или заведомо ложной информации, направленной на создание паники. Уголовным кодексом за эти деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

Все нововведения в стране, принятые в связи с карантином, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (34)



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