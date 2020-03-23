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Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

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Стратегия развития транспортной системы Ташкента
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200323/13738123/Transportnaya-revolyutsiya-v-Tashkente---chto-izmenitsya.html

В столице Узбекистана в 2020 году планируются глобальные пробразования в транспортно-дорожной инфраструктуре.

В частности, в Ташкенте продолжается строительство метро, вводятся новые автобусные маршруты, единый проездной билет и система планирования перевозок.

Помимо этого, к осени в узбекской столице в качестве эксперимента намерены запустить так называемый метробус, который будет двигаться по выделенной полосе и служить альтернативой скоростному рельсовому транспорту.

Метробус
© AFP 2018 / JIM WATSON
В Ташкенте появится метробус
Модернизируют и остановочные пункты: появятся электронные табло с расписанием автобусов и временем прибытия каждого из них.

В среднесрочной перспективе будет разработан новый генплан столицы, подразумевающий оптимизацию транспортной сети.

Подробнее об этапах и деталях проекта "Цифровой Ташкент" смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Метро, транспорт, Ташкент



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