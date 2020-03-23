Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

В частности, в Ташкенте продолжается строительство метро, вводятся новые автобусные маршруты, единый проездной билет и система планирования перевозок.
Помимо этого, к осени в узбекской столице в качестве эксперимента намерены запустить так называемый метробус, который будет двигаться по выделенной полосе и служить альтернативой скоростному рельсовому транспорту.
В среднесрочной перспективе будет разработан новый генплан столицы, подразумевающий оптимизацию транспортной сети.
Подробнее об этапах и деталях проекта "Цифровой Ташкент" смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.