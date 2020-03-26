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Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
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Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200326/13771585/Chto-budet-s-kreditami-nalogami-i-rabotoy-v-period-karantina.html

В условиях распространения коронавируса в мире существуют значительные риски для экономики и социальной сферы. Чтобы минимизировать возможные потери и убытки, президент принял программу поддержки предпринимателей, а также граждан, вынужденных уйти на карантин.

Программа действий охватывает и банковский сектор, и сферу производства, и трудовые отношения. Для борьбы с последствиями распространения коронавируса создан специальный фонд в размере 10 триллионов сумов.

Особое внимание правительство Узбекистана уделяет среднему и малому бизнесу, экспортерам, представителям туристического, транспортного и гостиничного бизнеса, а также социально уязвимым слоям населения.

Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
Карантин в Узбекистане: что надо знать
Среди принятых мер - гарантии трудоустройства и выплат зарплат, налоговые и кредитные отсрочки, а также дополнительная материальная помощь нуждающимся гражданам.

Подробнее о поддержке экономики и социальной сферы в период общего карантина смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
Теги:
Труд, банки, Экономика, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане



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