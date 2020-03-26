Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Программа действий охватывает и банковский сектор, и сферу производства, и трудовые отношения. Для борьбы с последствиями распространения коронавируса создан специальный фонд в размере 10 триллионов сумов.
Особое внимание правительство Узбекистана уделяет среднему и малому бизнесу, экспортерам, представителям туристического, транспортного и гостиничного бизнеса, а также социально уязвимым слоям населения.
Подробнее о поддержке экономики и социальной сферы в период общего карантина смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.