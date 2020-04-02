Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

Ограничения на передвижение по столице не касаются транспортных средств экстренных служб, спасателей, врачей и автоинспекции. Также без стикера могут перемещаться представители дипломатического корпуса, сотрудники МИД и члены международных делегаций, прибывшие в Узбекистан по приглашению внешнеполитического ведомства республики.
Специальные разрешения выдаются службам доставки товаров, в том числе такси, которые перешли на режим курьерской работы. Пользоваться служебным транспортом в личных целях категорически запрещается.© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На своем авто выезжать в город на период карантина разрешается только в экстренных случаях, например, если требуется неотложная медпомощь кому-то из родных. За нарушение этого требования виновным грозит штраф в размере пяти БРВ - свыше 1,1 миллиона сумов.
Кто и как может получить разрешительный стикер, сколько человек уже воспользовались этой услугой, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.