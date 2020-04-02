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Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (249)
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Разрешительные стикеры на авто во время карантина
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200402/13832769/Beregis-na-karantine-kak-poluchit-stiker-na-avto-vo-vremya-epidemii.html

В Узбекистане с 30 марта запрещено без разрешительного стикера пользоваться личным автотранспортом в городе Ташкенте и областных центрах страны. Как получить этот документ и в каких случаях можно выезжать без него - смотрите в нашей инфографике.

Ограничения на передвижение по столице не касаются транспортных средств экстренных служб, спасателей, врачей и автоинспекции. Также без стикера могут перемещаться представители дипломатического корпуса, сотрудники МИД и члены международных делегаций, прибывшие в Узбекистан по приглашению внешнеполитического ведомства республики.

Специальные разрешения выдаются службам доставки товаров, в том числе такси, которые перешли на режим курьерской работы. Пользоваться служебным транспортом в личных целях категорически запрещается. 
Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Специальный стикер для автомобиля на период карантина — как и где получить

На своем авто выезжать в город на период карантина разрешается только в экстренных случаях, например, если требуется неотложная медпомощь кому-то из родных. За нарушение этого требования виновным грозит штраф в размере пяти БРВ - свыше 1,1 миллиона сумов.

Кто и как может получить разрешительный стикер, сколько человек уже воспользовались этой услугой, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (249)
Теги:
Ташкент, автомобили, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии



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