Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

В Узбекистане с 30 марта запрещено без разрешительного стикера пользоваться личным автотранспортом в городе Ташкенте и областных центрах страны. Как получить этот документ и в каких случаях можно выезжать без него - смотрите в нашей инфографике.

Ограничения на передвижение по столице не касаются транспортных средств экстренных служб, спасателей, врачей и автоинспекции. Также без стикера могут перемещаться представители дипломатического корпуса, сотрудники МИД и члены международных делегаций, прибывшие в Узбекистан по приглашению внешнеполитического ведомства республики.

Специальные разрешения выдаются службам доставки товаров, в том числе такси, которые перешли на режим курьерской работы. Пользоваться служебным транспортом в личных целях категорически запрещается. © Sputnik / Рамиз Бахтияров Специальный стикер для автомобиля на период карантина — как и где получить

На своем авто выезжать в город на период карантина разрешается только в экстренных случаях, например, если требуется неотложная медпомощь кому-то из родных. За нарушение этого требования виновным грозит штраф в размере пяти БРВ - свыше 1,1 миллиона сумов.

Кто и как может получить разрешительный стикер, сколько человек уже воспользовались этой услугой, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.