Отбомбили и отпахали: фронтовая летопись Чирчикского завода

В годы Великой Отечественной войны на восток, в том числе в Узбекистан, были эвакуированы тысячи предприятий, ковавших общую Победу над фашизмом.

Один из таких индустриальных центров образовался в Ташкенте и Ташкентской области. В 1942 году на узбекскую землю перенесли оборудование машиностроительного гиганта из Ростова-на-Дону - "Россельмаша". В Чирчике открыли производственную площадку, ставшую затем отдельным предприятием.

В годы войны там производили корпуса для авиабомб, а когда до победы над врагом оставалось меньше года, завод перестроился на мирные рельсы и выпускал самые востребованные детали для тракторов. Стране нужна была сельхозтехника, чтобы восстановить продовольственную безопасность.

О славных страницах ныне одного из крупнейших предприятий страны смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.