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Отбомбили и отпахали: фронтовая летопись Чирчикского завода

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9 Мая — гордимся, помним, чтим (212)
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Чирчикский машиностроительный завод в годы войны
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200422/13978976/Otbombili-i-otpakhali-frontovaya-letopis-Chirchikskogo-zavoda.html

В годы Великой Отечественной войны на восток, в том числе в Узбекистан, были эвакуированы тысячи предприятий, ковавших общую Победу над фашизмом.

Один из таких индустриальных центров образовался в Ташкенте и Ташкентской области. В 1942 году на узбекскую землю перенесли оборудование машиностроительного гиганта из Ростова-на-Дону - "Россельмаша". В Чирчике открыли производственную площадку, ставшую затем отдельным предприятием.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Завод авиационных бомб
© Sputnik / Иван Шагин
Все для фронта: Чирчикский завод — от авиабомб до тракторов
В годы войны там производили корпуса для авиабомб, а когда до победы над врагом оставалось меньше года, завод перестроился на мирные рельсы и выпускал самые востребованные детали для тракторов. Стране нужна была сельхозтехника, чтобы восстановить продовольственную безопасность.

О славных страницах ныне одного из крупнейших предприятий страны смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (212)



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