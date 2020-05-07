Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

Водохранилище общей площадью более 60 квадратных километров и емкостью почти в один миллиард кубометров воды было построено в 2017 году. Водоем используется для орошения земель в Сырдарьинской и Джизакской областях.
В результате ЧП более 70 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия, еще 30 тысяч жителей Казахстана вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнения.
Причины произошедшего должна установить специальная комиссия. По факту аварии возбуждено уголовное дело, разбирательство поручено Службе госбезопасности.
О ситуации на Сардобинском водохранилище смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.