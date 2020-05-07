16:38 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Инфографика

Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

Получить короткую ссылку
Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (35)
48 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Наводнение на Сардобинском водохранилище
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200507/14075989/Proryv-na-Sardobinskom-vodokhranilische-masshtaby-posledstviya-prinyatye-mery.html

В Сырдарьинской области Узбекистана утром 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. В зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов, пострадали также южные районы Казахстана.

Водохранилище общей площадью более 60 квадратных километров и емкостью почти в один миллиард кубометров воды было построено в 2017 году. Водоем используется для орошения земель в Сырдарьинской и Джизакской областях.

В результате ЧП более 70 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия, еще 30 тысяч жителей Казахстана вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнения.

Причины произошедшего должна установить специальная комиссия. По факту аварии возбуждено уголовное дело, разбирательство поручено Службе госбезопасности.

Ликвидация последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище
© Sputnik . /МЧС Узбекистана, Минобороны Узбекистана, Рамиз Бахтияров, Facebook/Saken Kalkamanov
Дамбомобилизация: как устраняют последствия наводнения в Сырдарье — видео
Для ликвидации последствий организована правительственная группа, работу оперативного штаба курирует президент страны Шавкат Мирзиёев. Помимо этого, совместно с казахстанской стороной создана межправительственная комиссия для решения всех возникающих вопросов.

О ситуации на Сардобинском водохранилище смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (35)



Еще инфографика

  • Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
    Последнее обновление: 16:39 03.05.2020
    16:39 03.05.2020

    Текстильпром против вируса и кризиса

    Эпидемия коронавируса в мире потребовала изменений почти во всех отраслях экономики и производства. Легкая промышленность не только оказалась на передовой в борьбе с инфекцией, но и находит возможности для развития в период кризиса.

    593
  • Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
    Последнее обновление: 12:42 29.04.2020
    12:42 29.04.2020

    На сколько коронавирус сократит переводы

    Экономические последствия пандемии COVID-19 могут оказаться очень серьезными в первую очередь для стран с низким уровнем доходов.

    1473
  • Меню в карантинной зоне под Ташкентом
    Последнее обновление: 15:31 25.04.2020
    15:31 25.04.2020

    Чем кормят в карантинной зоне под Ташкентом

    В Ташкентской области был организован специализированный контейнерный городок, куда на профилактический карантин размещают граждан, прибывших в Узбекистан из-за рубежа после закрытия границ.

    14646
  • Календарь молитв в священный месяц Рамазан (Рамадан)
    Последнее обновление: 22:52 23.04.2020
    22:52 23.04.2020

    Рамазан-2020 в Узбекистане: расписание поста

    В нашей инфографике представлено время начала и завершения поста в основных городах страны — от Ургенча до Андижана с учетом разницы во времени с Ташкентом.

    37756

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Лукашенко посоветовал не целоваться со всеми подряд
"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться