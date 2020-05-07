Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

В Сырдарьинской области Узбекистана утром 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. В зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов, пострадали также южные районы Казахстана.

Водохранилище общей площадью более 60 квадратных километров и емкостью почти в один миллиард кубометров воды было построено в 2017 году. Водоем используется для орошения земель в Сырдарьинской и Джизакской областях.

В результате ЧП более 70 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия, еще 30 тысяч жителей Казахстана вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнения.

Причины произошедшего должна установить специальная комиссия. По факту аварии возбуждено уголовное дело, разбирательство поручено Службе госбезопасности.

Для ликвидации последствий организована правительственная группа, работу оперативного штаба курирует президент страны Шавкат Мирзиёев. Помимо этого, совместно с казахстанской стороной создана межправительственная комиссия для решения всех возникающих вопросов.

О ситуации на Сардобинском водохранилище смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.