Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

С начала Великой Отечественной войны в Узбекистан были эвакуированы десятки промышленных предприятий, которые внесли неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Одно из них – Московский авиаремонтный завод имени Чкалова.

В конце 1941 года из подмосковных Химок в Ташкент в кратчайшие сроки, вопреки всем возникшим трудностям, перевезли оборудование Авиаремонтного завода имени Чкалова. Уже в январе следующего года новый индустриальный гигант дал воздушному флоту страны первые самолеты.

Все для фронта: как завод ТАПОиЧ ковал крылья Победы >>

Во время войны здесь производили Ли-2 – основу советской транспортной авиации тех лет. Он заслужил всеобщее признание не только в перевозках военных грузов, но и как десантный, санитарный, буксирующий самолет и даже как бомбардировщик.

О славном трудовом подвиге рабочих завода, превратившегося впоследствии в Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ), смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.