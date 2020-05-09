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Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

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9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
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Военное прошлое завода ТАПОиЧ
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200509/14095890/Tyl--frontu-boevoy-put-zavoda-TAPOiCh.html

С начала Великой Отечественной войны в Узбекистан были эвакуированы десятки промышленных предприятий, которые внесли неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Одно из них – Московский авиаремонтный завод имени Чкалова.

В конце 1941 года из подмосковных Химок в Ташкент в кратчайшие сроки, вопреки всем возникшим трудностям, перевезли оборудование Авиаремонтного завода имени Чкалова. Уже в январе следующего года новый индустриальный гигант дал воздушному флоту страны первые самолеты.

Все для фронта: как завод ТАПОиЧ ковал крылья Победы >>

Во время войны здесь производили Ли-2 – основу советской транспортной авиации тех лет. Он заслужил всеобщее признание не только в перевозках военных грузов, но и как десантный, санитарный, буксирующий самолет и даже как бомбардировщик.

О славном трудовом подвиге рабочих завода, превратившегося впоследствии в Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ), смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
Теги:
Великая Отечественная война, ТАПОиЧ, Ташкент, Узбекистан



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