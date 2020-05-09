Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

В конце 1941 года из подмосковных Химок в Ташкент в кратчайшие сроки, вопреки всем возникшим трудностям, перевезли оборудование Авиаремонтного завода имени Чкалова. Уже в январе следующего года новый индустриальный гигант дал воздушному флоту страны первые самолеты.
Все для фронта: как завод ТАПОиЧ ковал крылья Победы >>
Во время войны здесь производили Ли-2 – основу советской транспортной авиации тех лет. Он заслужил всеобщее признание не только в перевозках военных грузов, но и как десантный, санитарный, буксирующий самолет и даже как бомбардировщик.
О славном трудовом подвиге рабочих завода, превратившегося впоследствии в Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ), смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.