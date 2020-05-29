Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

По данным Минфина республики, по итогам первого квартала 2020 года в работе нуждаются почти 1,4 миллиона человек.

В Узбекистане средний уровень безработицы на январь-март 2020 года составил 9,4%. Больше всего проблем с трудоустройством испытывают жители Самаркандской и Сурхандарьинской области - там без работы почти каждый десятый (9,8%). Немногим лучше ситуация в Джизаской, Кашкадарьинской и Ферганской областях - 9,7%.

Минимальный показатель безработицы в столице — 7,8%.

Что касается доходов населения, то по итогам 2019 года все трудоспособные узбекистанцы заработали 344 триллионов сумов. Годовой размер доходов на душу населения составил около 10,3 млн сумов.

Подробнее о финансовой статистике смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.