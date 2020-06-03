В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

В Узбекистане ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, но в отдельных регионах еще возникают локальные вспышки. Чтобы не допустить всплеска заболеваемости, карантинные меры вводятся в отдельно взятых проблемных районах.

Узбекистан перешел на принцип зонирования в зависимости от уровня заболеваемости не только в каждом регионе, но и в каждом отдельном районе или населенном пункте. Республику разделили на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны. Постепенно в регионах снимаются введенные ранее ограничения - возобновляют работу некоторые учреждения и сфера услуг: например, нотариусы или автошколы. Однако общие запреты продолжают действовать как минимум до 15 июня.

В частности, по всей стране обязательное требование - сохранять социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также запрещены массовые мероприятия, а семейные торжества, свадьбы и другие мероприятия - только при численности менее 30 человек и лишь в "зеленых" зонах.

Образовательная деятельность продолжается исключительно в онлайн-режиме, также ограничена работа развлекательных учреждений - клубов, кинотеатров, театров и концертных залов.

Специальная комиссия круглосуточно мониторит ситуацию и вносит коррективы в эпидемиологическую карту, чтобы оперативно принимать меры в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как выглядит карта сегодня и какие виды деятельности разрешены в отдельных районах, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.