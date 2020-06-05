Вступительные экзамены во время карантина — как это будет

Из-за пандемии коронавируса в Узбекистане приняли решение упростить процедуру выпускных и вступительных экзаменов, чтобы избежать новых вспышек заболевания. Если школьники получат свои документы об окончании учебного заведения дистанционно и в электронном виде, то с абитуриентами решили пойти по иному пути.

Экзамены в вузы все-таки состоятся, причем, в офлайновой форме. Однако есть несколько нововведений. В частности, все заявки будут приниматься онлайн и в круглосуточном режиме с 15 июня по 15 июля. Сами испытания будут проходить в помещениях, расчитанных на ограниченное количество человек. Все мероприятия организуют с учетом жестких санитарных требований, включая социальную дистанцию от 3 метров, защитные маски, перчатки и мониторинг температуры у всех участников тестирования.

Вместо пяти обязательных предметов сдавать в этом году придется только две профильные дисциплины.

Всего в 2020 году в вузах республики предусмотрено более 140 тысяч мест на всех формах обучения.

Как в этом году пройдут экзамены и где можно подать заявку, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.