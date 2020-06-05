Вступительные экзамены во время карантина — как это будет

Из-за пандемии коронавируса в Узбекистане приняли решение упростить процедуру выпускных и вступительных экзаменов, чтобы избежать новых вспышек заболевания. Если школьники получат свои документы об окончании учебного заведения дистанционно и в электронном виде, то с абитуриентами решили пойти по иному пути.
Вместо пяти обязательных предметов сдавать в этом году придется только две профильные дисциплины.
Всего в 2020 году в вузах республики предусмотрено более 140 тысяч мест на всех формах обучения.
Как в этом году пройдут экзамены и где можно подать заявку, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.