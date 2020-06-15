Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля

В Узбекистане обнародован новый порядок регистрации индивидуальных предпринимателей. Процедура максимально проста и относительно не затратна. Кроме того, расширен список услуг, которые могут оказывать самозанятые.

С 1 июля граждане, занимающиеся предоставлением индивидуальных услуг, будут регистрироваться и получать специальные разрешения для осуществления своей деятельности. Срок действия таких разрешений варьируется от 1 до 12 месяцев, а стоимость - от 0,5 до 4,5 БРВ. При этом ставка не зависит от объема прибыли.

Легализация деятельности несет в себе ряд преимуществ: освобождение от уплаты НДС и Единого социального налога, учет стажа для начисления пенсии в будущем, курсы повышения квалификации и возможность получить в аренду инструменты. необходимые для работы, а также льготы по микрозаймам и кредитам.

Самозанятые смогут работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.

Подробнее о новом положении этой категории работников смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.