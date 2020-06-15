15:23 15 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Инфографика

Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля

Получить короткую ссылку
45 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Новый порядок для самозанятых в Узбекистане
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200615/14342736/Chto-izmenitsya-v-zhizni-samozanyatykh-s-1-iyulya.html

В Узбекистане обнародован новый порядок регистрации индивидуальных предпринимателей. Процедура максимально проста и относительно не затратна. Кроме того, расширен список услуг, которые могут оказывать самозанятые.

С 1 июля граждане, занимающиеся предоставлением индивидуальных услуг, будут регистрироваться и получать специальные разрешения для осуществления своей деятельности. Срок действия таких разрешений варьируется от 1 до 12 месяцев, а стоимость - от 0,5 до 4,5 БРВ. При этом ставка не зависит от объема прибыли.

Аркадий Брызгалин
© Foto : Alexey Napalkov
Эксперт: налоги для самозанятых должны быть символическими — иначе они уйдут в тень
Легализация деятельности несет в себе ряд преимуществ: освобождение от уплаты НДС и Единого социального налога, учет стажа для начисления пенсии в будущем, курсы повышения квалификации и возможность получить в аренду инструменты. необходимые для работы, а также льготы по микрозаймам и кредитам.

Самозанятые смогут работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.

Подробнее о новом положении этой категории работников смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




Еще инфографика

  • Расписание чартерных рейсов для возвращения узбекистанцев на родину
    Последнее обновление: 16:33 09.06.2020
    16:33 09.06.2020

    Расписание чартеров в Узбекистан

    Узбекистан продолжает вывозить своих граждан, оставшихся из-за пандемии на территории других государств. Больше всего рейсов запланировано из России, также полеты будут осуществляться в Турцию, ОАЭ, Южную Корею и Италию.

    3065
  • Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
    Последнее обновление: 20:27 08.06.2020
    20:27 08.06.2020

    Через всю Ферганскую долину на одном поезде - проект

    Уже в 2021 году три области региона - Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую - свяжет кольцевая железная дорога.

    942
  • Вступительные экзамены во время карантина - как это будет
    Последнее обновление: 19:23 05.06.2020
    19:23 05.06.2020

    Вступительные экзамены-2020: как это будет

    Государственный центр тестирования обнародовал сроки условия и порядок прохождения вступительных испытаний в 2020 году.

    796
  • Карантинные зоны - правила и ограничения
    Последнее обновление: 15:48 03.06.2020
    15:48 03.06.2020

    Карантинная карта — что где разрешено в РУз

    В Узбекистане ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, но в отдельных регионах еще возникают локальные вспышки. Чтобы не допустить всплеска заболеваемости, карантинные меры вводятся в отдельно взятых проблемных районах.

    3419

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники
Время пить Боржоми: знаменитый курорт будет работать на выживание - видео
Как знаменитый курорт "Боржоми" в Грузии будет работать на выживание - видео
Новый порядок для самозанятых в Узбекистане
Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться