Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля

С 1 июля граждане, занимающиеся предоставлением индивидуальных услуг, будут регистрироваться и получать специальные разрешения для осуществления своей деятельности. Срок действия таких разрешений варьируется от 1 до 12 месяцев, а стоимость - от 0,5 до 4,5 БРВ. При этом ставка не зависит от объема прибыли.
Самозанятые смогут работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.
Подробнее о новом положении этой категории работников смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.