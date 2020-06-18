Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику

Пандемия коронавируса отразилась на экономической ситуации практически во всех странах мира. Узбекистан не стал исключением: уровень безработицы подрос, прогнозы по росту ВВП скорректированы.

Абсолютно безболезненно пережить этот период с финансовой точки зрения не под силу ни одной, даже развитой и мощной державе. Отдельные секторы экономики требуют подпитки, приняты меры по поддержке граждан, компаний и бизнеса.

Не обойтись и без международной финансовой помощи — в общей сложности восстановление экономики требует более 3 миллиардов внешних средств. Часть финпомощи уже выделили ЕБРР, Всемирный банк, а также Исламский банк развития.

Правительство также проводит гибкую политику, вводя временные послабления для кредиторов и арендаторов, стимулируя малый бизнес и сферу производства.

О последствиях пандемии и мерах по их смягчению смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.