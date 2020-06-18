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Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (598)
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Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200618/14364203/Lekarstvo-ot-krizisa---chem-lechit-uzbekskuyu-ekonomiku-ot-karantina.html

Пандемия коронавируса отразилась на экономической ситуации практически во всех странах мира. Узбекистан не стал исключением: уровень безработицы подрос, прогнозы по росту ВВП скорректированы.

Абсолютно безболезненно пережить этот период с финансовой точки зрения не под силу ни одной, даже развитой и мощной державе. Отдельные секторы экономики требуют подпитки, приняты меры по поддержке граждан, компаний и бизнеса.

Не обойтись и без международной финансовой помощи — в общей сложности восстановление экономики требует более 3 миллиардов внешних средств. Часть финпомощи уже выделили ЕБРР, Всемирный банк, а также Исламский банк развития.

Правительство также проводит гибкую политику, вводя временные послабления для кредиторов и арендаторов, стимулируя малый бизнес и сферу производства.

О последствиях пандемии и мерах по их смягчению смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (598)
Теги:
ВВП, Всемирный банк, Экономика, коронавирус, Узбекистан



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Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику



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