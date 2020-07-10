Кому Узбекистан протянул руку помощи в борьбе с COVID-19

Пандемия, безусловно, это серьезное испытание для системы здравоохранения каждой отдельной страны. Она стала и, своего рода, проверкой на прочность не только населения планеты, но, прежде всего, межгосударственных отношений. COVID-19 помог "сбросить" маски и показал кто есть кто на международной сцене.
Мы уже рассказывали о том, кто и чем помогал Узбекистану в борьбе в распространением коронавируса в республике и в поддержке ее жителей, теперь пришло время вспомнить о том, кому и как помогал Узбекистан за весь период распространения пандемии по миру.
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