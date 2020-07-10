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Кому Узбекистан протянул руку помощи в борьбе с COVID-19

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (666)
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Пришло время вспомнить о том, кому и как помогала республика за весь период распространения пандемии по миру.

Пандемия, безусловно, это серьезное испытание для системы здравоохранения каждой отдельной страны. Она стала и, своего рода, проверкой на прочность не только населения планеты, но, прежде всего, межгосударственных отношений. COVID-19 помог "сбросить" маски и показал кто есть кто на международной сцене.

Мы уже рассказывали о том, кто и чем помогал Узбекистану в борьбе в распространением коронавируса в республике и в поддержке ее жителей, теперь пришло время вспомнить о том, кому и как помогал Узбекистан за весь период распространения пандемии по миру.

Цифры, факты и география - в нашей инфографике.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (666)
Теги:
гуманитарная помощь, помощь, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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