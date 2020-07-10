Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, а также для стабилизации обстановки Специальная комиссия приняла решение ввести на 20 дней жесткие карантинные меры.

С 10 июля по 1 августа в республике вновь не будет ходить общественный транспорт, а также приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение.

Введен запрет на торжественные и массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные. Закрыты религиозные учреждения и объекты системы образования. Не работают также строительные и вещевые рынки. Для лиц старше 65 лет вновь введен режим самоизоляции.

Все эти меры призваны остановить распространение коронавируса и дать передышку для системы здравоохранения, которая работает с повышенной нагрузкой последние недели.

Подробнее о новых карантинных мероприятиях в инфографике Sputnik Узбекистан.