Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200710/14517833/Karantin-vozvraschaetsya-kakie-ogranicheniya-vveli-v-Uzbekistane.html
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, а также для стабилизации обстановки Специальная комиссия приняла решение ввести на 20 дней жесткие карантинные меры.
С 10 июля по 1 августа в республике вновь не будет ходить общественный транспорт, а также приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение.
Введен запрет на торжественные и массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные. Закрыты религиозные учреждения и объекты системы образования. Не работают также строительные и вещевые рынки. Для лиц старше 65 лет вновь введен режим самоизоляции.
Все эти меры призваны остановить распространение коронавируса и дать передышку для системы здравоохранения, которая работает с повышенной нагрузкой последние недели.
Подробнее о новых карантинных мероприятиях в инфографике Sputnik Узбекистан.