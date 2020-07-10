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Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (668)
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Новые карантинные ограничения в Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, а также для стабилизации обстановки Специальная комиссия приняла решение ввести на 20 дней жесткие карантинные меры.

С 10 июля по 1 августа в республике вновь не будет ходить общественный транспорт, а также приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение.

Boeing 767- 3 CBER
Пресс-служба Uzbekistan airways
В Узбекистане с 13 июля снова приостановят внутренние пассажирские перевозки
Введен запрет на торжественные и массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные. Закрыты религиозные учреждения и объекты системы образования. Не работают также строительные и вещевые рынки. Для лиц старше 65 лет вновь введен режим самоизоляции.

Все эти меры призваны остановить распространение коронавируса и дать передышку для системы здравоохранения, которая работает с повышенной нагрузкой последние недели. 

Подробнее о новых карантинных мероприятиях в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (668)



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