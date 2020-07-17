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Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (53)
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Евразийский экономический союз в цифрах
© Sputnik / Shushanik Sargsyan
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200717/14561145.html

Саммит Евразийского межправсовета в очном формате станет первым с начала пандемии COVID-19. В нем примут участие премьеры России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Молдовы (наблюдатель). Присоединиться к ЕАЭС в формате наблюдателя планирует и Узбекистан.

Евразийский экономический союз был создан в 2015 году. Сегодня в него входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в союзе присутствует Молдова. Кроме того, статус наблюдателя ЕАЭС в скором времени должен обрести Узбекистан. 

После экспертной оценки парламентарии одобрили первый этап интеграции в Евразийский экономический союз. Дальнейшие шаги будут зависеть от того, насколько Ташкент сочтет выгодным участие в подобном процессе. К тому же есть и технические моменты: для полноправного членства в союзе необходимо привести местные стандарты в соответствие с теми, которые применяются странами-членами ЕАЭС.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (53)
Теги:
Экономика, ЕАЭС



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