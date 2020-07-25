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Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200725/14625350/Uroki-pandemii-kak-koronavirus-menyaet-ekonomiku-Uzbekistana.html

Пандемия коронавируса оказывает влияние на экономику всех стран, в том числе Узбекистана. С какими результатами республика завершила полугодие, смотрите в нашей инфографике.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2020 года снизился на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 15,856 миллиарда долларов. Наибольшее падение внешней торговли произошло в мае — почти в полтора раза, до 2,162 миллиарда долларов, и в июне — на 27,2 процента, до 2,871 миллиарда долларов.

В том числе объем экспорта из страны снизился на 22,6 процента, до 6,286 миллиарда долларов, импорта — на 15 процентов, до 9,57 миллиарда. 

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Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,1 процента в общем товарообороте), Россия (16,3 процента), Казахстан (8,4 процента), Южная Корея (7,1 процента) и Турция (5,6 процента).

Главными экспортными статьями Узбекистана были золото и драгметаллы, промышленные товары, услуги, текстильная продукция и продовольственные товары. Основными импортными статьями в январе-июне оставались машины и оборудование, химическая продукция и пластмассы, черные металлы и услуги.

Как обстоит дело с валовым внутренним продуктом и иностранными инвестициями — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Инвестиции, ВВП, Торговля, Экономика, Узбекистан



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