Вооруженные силы в странах бывшего СССР

Армия каждой страны должна быть полностью укомплектована современным вооружением и подготовленными военными, чтобы суметь защитить родину от любого военного вмешательства.

Вооруженные силы Узбекистана стремительно развиваются, армия модернизируется, сохраняя высокий боевой потенциал в Центральной Азии. Это закономерный результат тех мер, которые предпринимаются для перевооружения армии.

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower республика по итогам 2019 года не изменила позиции и сохранила региональное доминирование. Страна опережает соседние Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Предприятия в структуре Госкомоборонпрома в 2020-м году планово увеличивают производство продукции военного назначения в два раза. Разрабатывается план развития оборонно-промышленного комплекса республики на 2020-2025 годы.

Наряду с закупками новой техники организован ремонт "крепких ветеранов". В сухопутных войсках успешно проведена модернизация основных боевых танков Т-64Б1, выпускавшихся до 1987 в городе Харькове.

В специальной инфографике Sputnik Азербайджан можно узнать о численности ВС и других военных формирований постсоветских стран. Удивительно, что в этом списке есть государства, вооруженные силы которых насчитывают всего несколько тысяч военнослужащих.