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Вооруженные силы в странах бывшего СССР

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Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
© Sputnik / Elnur Salayev
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200806/14719243.html

Армия каждой страны должна быть полностью укомплектована современным вооружением и подготовленными военными, чтобы суметь защитить родину от любого военного вмешательства.

Вооруженные силы Узбекистана стремительно развиваются, армия модернизируется, сохраняя высокий боевой потенциал в Центральной Азии. Это закономерный результат тех мер, которые предпринимаются для перевооружения армии.

Новые вертолеты Ми-35М ВВС Узбекистана на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова
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Залог стабильности: как Узбекистан укрепляет армию и чем помогает Россия

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower республика по итогам 2019 года не изменила позиции и сохранила региональное доминирование. Страна опережает соседние Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Предприятия в структуре Госкомоборонпрома в 2020-м году планово увеличивают производство продукции военного назначения в два раза. Разрабатывается план развития оборонно-промышленного комплекса республики на 2020-2025 годы.

Наряду с закупками новой техники организован ремонт "крепких ветеранов". В сухопутных войсках успешно проведена модернизация основных боевых танков Т-64Б1, выпускавшихся до 1987 в городе Харькове.

В специальной инфографике Sputnik Азербайджан можно узнать о численности ВС и других военных формирований постсоветских стран. Удивительно, что в этом списке есть государства, вооруженные силы которых насчитывают всего несколько тысяч военнослужащих.




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