Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Согласно официальным данным национального экзитпола, на выборах главы государства действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7 процента.

Досрочные выборы проходили с 4 по 8 августа текущего года. Основной день голосования пришелся на 9 августа. Избирательные участки работали с 8.00 утра до 20.00 вечера. Однако из-за очередей в Минске некоторые из них продолжили работу до более позднего времени.

Отмечается, что граждане Республики Беларусь могли проголосовать на 5 767 участках, из них 44 были организованы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

Окончательные итоги выборов будут подведены 14 августа.

Последние данные о явке избирателей и распределении голосов можно узнать в инфографике Sputnik Беларусь.