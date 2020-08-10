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Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

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Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
© Sputnik Беларусь / Инфографика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200810/14741627.html

Накануне состоялись выборы президента Беларуси. За действующего главу государства Александра Лукашенко отдано наибольшее количество голосов.

Согласно официальным данным национального экзитпола, на выборах главы государства действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7 процента.

Досрочные выборы проходили с 4 по 8 августа текущего года. Основной день голосования пришелся на 9 августа. Избирательные участки работали с 8.00 утра до 20.00 вечера. Однако из-за очередей в Минске некоторые из них продолжили работу до более позднего времени.

© Sputnik / Антон Денисов
Выборы президента Беларуси состоялись — что отметил наблюдатель из Узбекистана

Отмечается, что граждане Республики Беларусь могли проголосовать на 5 767 участках, из них 44 были организованы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. 
Окончательные итоги выборов будут подведены 14 августа.

Последние данные о явке избирателей и распределении голосов можно узнать в инфографике Sputnik Беларусь.

Теги:
Избирательные участки, избиратели, явка, голосование, Беларусь, выборы президента



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