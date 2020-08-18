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Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

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Статистика по заключенным в Узбекистане
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/12/14792677.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200818/14793848/Kolyuchaya-statistika-skolko-v-Uzbekistane-koloniy-i-zaklyuchennykh.html

МВД республики впервые обнародовало данные о работе пенитенциарной системы, озвучив статистику по числу заключенных, а также по количеству колоний, следственных изоляторов и поселений для людей, нарушивших закон.

По данным Министерства внутренних дел, в Узбекистане на август 2020 года в местах лишения свободы содержатся 22,9 тысячи человек, а на 100 тысяч населения в республике приходятся 67 заключенных. Всего в системе исполнения наказания функционируют 43 учреждения, из них - 18 колоний закрытого типа и 25 колоний-поселений. Также в распоряжении органов правосудия и МВД 11 следственных изоляторов.

© Sputnik / Максим Блинов
МВД Узбекистана впервые озвучило количество заключенных в стране
При этом в республике налажена работа не только по изоляции общественно опасных сограждан, но и возвращения их к нормальной жизни. Около 80% трудоспособных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, привлечены к общественно полезному труду, за который получают зарплату. По данным МВД, средний доход составляет от 700 до 800 тысяч сумов, максимальные зарплаты в зависимости от объемов и сложности работ - достигают 2 миллионов сумов. При этом в системе исполнения наказания налажено производство свыше ста видов различной продукции, а за первые семь месяцев 2020 года ее суммарная стоимость превысила 100 млрд сумов.
В 2019 году в системе исполнения наказания было создано более 3,5 тысячи рабочих мест, а востребованную специальность получили свыше 1,3 тысячи заключенных. 

Подробнее о работе пенитенциарной системы республики смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.   

Теги:
заключенные, МВД Узбекистана



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Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных



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