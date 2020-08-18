Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

По данным Министерства внутренних дел, в Узбекистане на август 2020 года в местах лишения свободы содержатся 22,9 тысячи человек, а на 100 тысяч населения в республике приходятся 67 заключенных. Всего в системе исполнения наказания функционируют 43 учреждения, из них - 18 колоний закрытого типа и 25 колоний-поселений. Также в распоряжении органов правосудия и МВД 11 следственных изоляторов.

При этом в республике налажена работа не только по изоляции общественно опасных сограждан, но и возвращения их к нормальной жизни. Около 80% трудоспособных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, привлечены к общественно полезному труду, за который получают зарплату. По данным МВД, средний доход составляет от 700 до 800 тысяч сумов, максимальные зарплаты в зависимости от объемов и сложности работ - достигают 2 миллионов сумов. При этом в системе исполнения наказания налажено производство свыше ста видов различной продукции, а за первые семь месяцев 2020 года ее суммарная стоимость превысила 100 млрд сумов.В 2019 году в системе исполнения наказания было создано более 3,5 тысячи рабочих мест, а востребованную специальность получили свыше 1,3 тысячи заключенных.

Подробнее о работе пенитенциарной системы республики смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.