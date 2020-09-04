Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Новый учебный год в государственных школах Узбекистана начнется с 14 сентября. Из-за эпидемии коронавируса принято решение перейти на гибридное обучение — очное или дистанционное — по желанию родителей.

В республике утвердили порядок организации учебного процесса в государственных общеобразовательных учреждениях. Они откроют свои двери для детей 14 сентября. Частные школы смогут начать работу неделей раньше.

Для защиты учеников и педагогов от коронавирусной инфекции разработан строгий порядок пребывания в школе и правила проведения занятий. Каждый класс, к примеру, будет весь день заниматься в своем кабинете. При входе в школу организуют строгий мониторинг состояния здоровья учащихся и персонала. Все образовательные учреждения обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. Регулярно будет проводиться обработка помещений.

По заявлению родителей, дети могут остаться на дистанционном обучении до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Для этих учащихся организованы телеуроки и онлайн-курсы. Кстати, согласно опросу Министерства народного образования, примерно половина респондентов выступили именно за удаленный формат занятий.

Подробнее о санитарных требованиях и мерах безопасности в школах республики смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.