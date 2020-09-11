Столица открывает международное авиасообщение: правила для пассажиров

Uzbekistan Airways начал поэтапное возобновление еженедельного международного авиасообщения с Германией, Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией. Пассажирам, прибывающим из этих стран, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Также они должны измерить температуру тела при помощи пирометра и заполнить анкету с предписанием о соблюдении двухнедельного режима самоизоляции.

Ранее отмечалось, что граждане Узбекистана, вылетевшие из Кыргызстана и находившиеся в период пандемии только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику.

С более подробной информацией о том, куда и по каким правилам лететь, вы можете ознакомиться в нашей инфографике.