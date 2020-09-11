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Столица открывает международное авиасообщение: правила для пассажиров

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Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте возобновляется регулярное авиасообщение с пятью странами. Пассажиры обязаны соблюдать соответствующие предписания.

Uzbekistan Airways начал поэтапное возобновление еженедельного международного авиасообщения с Германией, Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией. Пассажирам, прибывающим из этих стран, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Также они должны измерить температуру тела при помощи пирометра и заполнить анкету с предписанием о соблюдении двухнедельного режима самоизоляции. 

Ранее отмечалось, что граждане Узбекистана, вылетевшие из Кыргызстана и находившиеся в период пандемии только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику.

С более подробной информацией о том, куда и по каким правилам лететь, вы можете ознакомиться в нашей инфографике. 

Теги:
Германия, ОАЭ, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Ташкент, Авиасообщение



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