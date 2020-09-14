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Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

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Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
© Sputnik /
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200914/14972451/Sbor-khlopka-v-2020-godu---rastsenki-lgoty-i-usloviya-truda.html

В Узбекистане стартует хлопкоуборочная кампания. На 2020 год объявлены расценки для ручного и машинного сбора, а также определены санитарные требования.

Несмотря на сложную эпидемобстановку в республике, хлопковая кампания пройдет в свои сроки. В 2020 году за ручной сбор работникам можно будет получить до 1 тысячи сумов за килограмм, а на втором этапе — до 1,4 тысячи сумов. За механизированную уборку "белого золота" установлена плата в 920 тысяч за одну тонну сырья.

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
© Sputnik / Денис Абрамов
В Узбекистане утвердили тарифы за сбор хлопка и ввели дополнительные льготы
Помимо этого в четырех областях — Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьиснкой и Ташкентской — установлены надбавки для сборщиков хлопка. 

Все работы будут проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических требований исключительно на добровольной основе.

Обо всех нюансах хлопковой кампании и о том, как записаться в сборщики, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Сельское хозяйство, хлопок, Узбекистан



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Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



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