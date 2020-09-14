Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

В Узбекистане стартует хлопкоуборочная кампания. На 2020 год объявлены расценки для ручного и машинного сбора, а также определены санитарные требования.

Несмотря на сложную эпидемобстановку в республике, хлопковая кампания пройдет в свои сроки. В 2020 году за ручной сбор работникам можно будет получить до 1 тысячи сумов за килограмм, а на втором этапе — до 1,4 тысячи сумов. За механизированную уборку "белого золота" установлена плата в 920 тысяч за одну тонну сырья.

Помимо этого в четырех областях — Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьиснкой и Ташкентской — установлены надбавки для сборщиков хлопка.

Все работы будут проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических требований исключительно на добровольной основе.

Обо всех нюансах хлопковой кампании и о том, как записаться в сборщики, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.