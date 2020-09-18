Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Глава государства подписал постановление, которое предусматривает создание системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции. Какие изменения ожидают трудовых мигрантов - смотрите в нашей инфографике.

Подписанный президентом документ предполагает обязательное обучение профессиям и иностранным языкам граждан, которые намерены отправиться на заработки за рубеж.

Кроме того, выезжающих работать за границу поддержат финансово, а тем, кто вернулся и хочет снова трудиться на родине, - помогут интегрироваться в общество.

Налогообложение и расчет пенсий мигрантов будет таким же, как у самозанятых узбекистанцев.

Подробнее о нововведениях в процесс организации миграции - в инфографике Sputnik Узбекистан.