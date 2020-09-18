Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

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Глава государства подписал постановление, которое предусматривает создание системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции. Какие изменения ожидают трудовых мигрантов - смотрите в нашей инфографике.
Подписанный президентом документ предполагает обязательное обучение профессиям и иностранным языкам граждан, которые намерены отправиться на заработки за рубеж.
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Sputnik / Кирилл Каллиников
Кроме того, выезжающих работать за границу поддержат финансово, а тем, кто вернулся и хочет снова трудиться на родине, - помогут интегрироваться в общество.
Налогообложение и расчет пенсий мигрантов будет таким же, как у самозанятых узбекистанцев.
Подробнее о нововведениях в процесс организации миграции - в инфографике Sputnik Узбекистан.