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Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
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Глава государства подписал постановление, которое предусматривает создание системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции. Какие изменения ожидают трудовых мигрантов - смотрите в нашей инфографике.

Подписанный президентом документ предполагает  обязательное обучение профессиям и иностранным языкам граждан, которые намерены отправиться на заработки за рубеж.

Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка
© Sputnik / Кирилл Каллиников
За границу без рисков: какая поддержка нужна трудовым мигрантам из Узбекистана

Кроме того, выезжающих работать за границу поддержат финансово, а тем, кто вернулся и хочет снова трудиться на родине, - помогут интегрироваться в общество.

Налогообложение и расчет пенсий мигрантов будет таким же, как у самозанятых узбекистанцев.

Подробнее о нововведениях в процесс организации миграции - в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистанцы, трудовые мигранты, Мигранты



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Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана



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