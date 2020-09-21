Узбекистан открывает границы: правила въезда

Требования для въезда зависят от того, из какой страны прибывает человек. Так, в "зеленую" зону вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Лица, которые последние 14 дней были в этих странах, не будут помещены на карантин в Узбекистане.
В "желтый" список попали страны Евросоюза (кроме Испании), а также Азербайджан, Беларусь и ОАЭ. Другие страны включены в "красный" список.
Кроме того, пассажиры заполняют анкету-обязательство о пребывании на 14-дневном карантине в гостинице или в домашних условиях.
Подробнее о правилах въезда в республику с 1 октября — в инфографике Sputnik Узбекистан.