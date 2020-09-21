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Узбекистан открывает границы: правила въезда

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Узбекистан открывает границы: правила въезда
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/15/15020329.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200921/15020080/Uzbekistan-otkryvaet-granitsy-pravila-vezda.html

С 1 октября в республику можно будет попасть через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.

Требования для въезда зависят от того, из какой страны прибывает человек. Так, в "зеленую" зону вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Лица, которые последние 14 дней были в этих странах, не будут помещены на карантин в Узбекистане.

В "желтый" список попали страны Евросоюза (кроме Испании), а также Азербайджан, Беларусь и ОАЭ. Другие страны включены в "красный" список.

Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент.
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Узбекистан с 1 октября открывает границы для всех видов транспорта
Пассажиры, прибывающие из "желтых" и "красных" зон, должны предъявить на пограничных пунктах паспортного контроля справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Если человек не проходил этот тест или у него наблюдаются симптомы коронавируса, то он должен сдать пробы за свой счет в пункте пропуска, после чего допускается на территорию республики и отправляется на самоизоляцию в домашних условиях или в гостинице.

Кроме того, пассажиры заполняют анкету-обязательство о пребывании на 14-дневном карантине в гостинице или в домашних условиях.

Подробнее о правилах въезда в республику с 1 октября — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
въезд, коронавирус, пандемия, Туризм, Узбекистан



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Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда



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