Узбекистан открывает границы: правила въезда

С 1 октября в республику можно будет попасть через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.

Требования для въезда зависят от того, из какой страны прибывает человек. Так, в "зеленую" зону вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Лица, которые последние 14 дней были в этих странах, не будут помещены на карантин в Узбекистане.

В "желтый" список попали страны Евросоюза (кроме Испании), а также Азербайджан, Беларусь и ОАЭ. Другие страны включены в "красный" список.

Пассажиры, прибывающие из "желтых" и "красных" зон, должны предъявить на пограничных пунктах паспортного контроля справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Если человек не проходил этот тест или у него наблюдаются симптомы коронавируса, то он должен сдать пробы за свой счет в пункте пропуска, после чего допускается на территорию республики и отправляется на самоизоляцию в домашних условиях или в гостинице.

Кроме того, пассажиры заполняют анкету-обязательство о пребывании на 14-дневном карантине в гостинице или в домашних условиях.

Подробнее о правилах въезда в республику с 1 октября — в инфографике Sputnik Узбекистан.