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Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

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Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200923/15034769/Vneshnyaya-torgovlya-Uzbekistana-sereznoe-snizhenie-importa-i-zolotoy-rekord.html

Государственный комитет по статистике на днях опубликовал отчет о внешнеторговом обороте республики по итогам января-августа. Он достиг 24,5 млрд долларов, снизившись на фоне пандемии на 12,7 процента.

Объем экспорта за этот период снизился на 4,1 процента — до 11,6 млрд долларов, а импорта — на 19,1 процента, до 12,9 млрд долларов.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (16,4 процента), Россией (14,6 процента), Казахстаном (7,2 процента), Южной Кореей (5,9 процента), Турцией (пять процентов), Кыргызстаном (2,3 процента) и Германией (два процента).

Доля золота в структуре экспорта достигла 50 процентов. Драгоценный металл принес стране рекордные 5,8 млрд долларов.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономика, Госкомстат, Экспорт, импорт, Узбекистан, Торговля



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Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"



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