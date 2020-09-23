Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Государственный комитет по статистике на днях опубликовал отчет о внешнеторговом обороте республики по итогам января-августа. Он достиг 24,5 млрд долларов, снизившись на фоне пандемии на 12,7 процента.

Объем экспорта за этот период снизился на 4,1 процента — до 11,6 млрд долларов, а импорта — на 19,1 процента, до 12,9 млрд долларов.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (16,4 процента), Россией (14,6 процента), Казахстаном (7,2 процента), Южной Кореей (5,9 процента), Турцией (пять процентов), Кыргызстаном (2,3 процента) и Германией (два процента).

Доля золота в структуре экспорта достигла 50 процентов. Драгоценный металл принес стране рекордные 5,8 млрд долларов.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.