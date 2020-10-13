Работайте у нас, как дома: иностранные предприятия в Узбекистане

За первые 9 месяцев 2020 года в республике было создано более 1,2 тысячи предприятий с участием иностранного капитала. Больше всего компаний из России, Китая и Турции.

По данным Комитета по статистике, прирост составил около 10%, а общее число созданных совместных производств достиг 11.9 тысячи, из которые 11,3 тысячи уже работают.

Возглавляет этот рейтинг Российская Федерация - 2025 предприятий с полным или частичным участием. Это более 17% от общего числа иностранных фирм в республике. В группе лидеров и еще одна страна СНГ — ближайший и один из важнейших партнеров Узбекистана в регионе - Казахстан (880 совместных производств и компаний).

Наиболее востребованные сферы - торговля, промышленность, сельское хозяйство и строительство. Именно в этих секторах наблюдался наибольший рост.

Более подробнее о наращивании кооперационных связей республики смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.