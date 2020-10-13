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Работайте у нас, как дома: иностранные предприятия в Узбекистане

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Иностранные предприятия в Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201013/15177911/Rabotayte-u-nas-kak-doma-inostrannye-predpriyatiya-v-Uzbekistane.html

За первые 9 месяцев 2020 года в республике было создано более 1,2 тысячи предприятий с участием иностранного капитала. Больше всего компаний из России, Китая и Турции.

По данным Комитета по статистике, прирост составил около 10%, а общее число созданных совместных производств достиг 11.9 тысячи, из которые 11,3 тысячи уже работают.

Возглавляет этот рейтинг Российская Федерация - 2025 предприятий с полным или частичным участием. Это более 17% от общего числа иностранных фирм в республике. В группе лидеров и еще одна страна СНГ — ближайший и один из важнейших партнеров Узбекистана в регионе - Казахстан (880 совместных производств и компаний).

Наиболее востребованные сферы - торговля, промышленность, сельское хозяйство и строительство. Именно в этих секторах наблюдался наибольший рост.

Более подробнее о наращивании кооперационных связей республики смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Торговля, промышленность, предприятия, статистика, бизнес, Россия, Узбекистан



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