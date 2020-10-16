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Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах

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Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201016/15196720/Besposhlinnyy-porog-tarify-na-posylki-v-raznykh-stranakh.html

В Узбекистане в рамках противодействия теневой экономике намерены в пять раз снизить сумму покупок через курьерскую службу за рубежом - с 1 тысячи долларов в квартал до 200 долларов за те же три месяца. Сопоставимый лимит действует и в некоторых странах бывшего СССР.

Снижение беспошлинного порога на приобретение товаров через почтовые отправления, по мнению инициаторов законопроекта, позволит эффективно бороться с перекупщиками, построившими бизнес на перепродаже дешевой продукции на родине по более высоким ценам.

Мера предлагается радикальная - лимит в 1 тысячу долларов за посылки, полученные в течение одного квартала, предлагается сократить до 200 долларов, а общую массу ограничить 10 килограммами. Сверх этого лимита заказчику придется заплатить 20% от суммы, превышающей норматив.

© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане ужесточат правила заказа посылок из-за рубежа
Сопоставимые расценки, правда рассчитанные чаще всего на месяц, действуют во многих постсоветских странах. Есть определенные преимущества у членов ЕАЭС, но вольготнее всего чувствуют себя балтийские республики, входящие в состав Евросоюза.

Законопроект о беспошлинных лимитах в Узбекистане до 23 октября находится на общественном обсуждении, к инициативе уже поступило около 150 предложений и комментариев.

О том, какие правила покупок и пересылок из-за границы действуют в соседних странах и государствах СНГ, смотрите в нашей инфографике. 

Теги:
ЕАЭС, Торговля, пошлины, Узбекистан



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Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах



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