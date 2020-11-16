Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

В Узбекистане упростили и ускорили получения всех первичных государственных услуг, предоставляемых при рождении ребенка. Теперь молодым родителям не придется долго обивать пороги различных ведомств

Новый порядок подразумевает более четкое взаимодействие всех профильных ведомств и министерств - от отделов ЗАГС, до пенсионного фонда или дошкольных учреждений. Это позволит родителям не только быстро зарегистрировать новорожденного и получить соответствующее свидетельство на малыша, но и автоматически подать всю необходимую информацию для оформления социальных выплат, прикрепления к поликлиникам, и для постановки на очередь в детские сады.

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