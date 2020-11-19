Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Правительство России утвердило перечень сфер экономики и максимальную долю иностранной рабочей силы в них. Изменения незначительны, но в отдельных отраслях есть сокращения

Согласно документу Кабмина России, наиболее доступные виды деятельности для трудоустройства мигрантов по прежнему остаются строительство (до 80%), ЖКХ и сфера обслуживания — до 70% от штата. До половины от численности персонала можно взять на работу в овощеводстве, в лесном хозяйстве и деревоперерабатывающей отрасли. По всем этим категориям ситуация не изменилась с требованиями на текущий год.

Более строже стали критерии отбора сотрудников в сферах пассажирских и грузоперевозок: вместо квоты в 26% на 2020 год, в 2021-м доля иностранцев не может превышать 24%. По прежнему гражданам других государств запрещается работать в сфере розничной и частной торговли (кроме продажи алкоголя и табака) и продавать лекарства.

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