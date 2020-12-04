Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

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В Узбекистане торжественно открыли новое промышленное предприятие — Ташкентский металлургический завод. В реализации проекта непосредственное участие принимали российские компании и разработчики, кроме того, РФ оказала и финансовую поддержку.
Предприятие было построено менее чем за четыре года. В разработке принимали участие более одной тысячи российских специалистов, оборудование и комплектующие поставляли порядка 30 подрядчиков, а вложения "Росэксимбанка" составили около 164,6 миллиона евро.
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Завод на первом этапе будет работать на российском сырье и производить до полумиллиона тонн холоднокатаного листа, что позволит обеспечить необходимым материалом строительную сферу и производителей бытовой техники. В перспективе, при открытии собственных горно-металлургических комплексов в Узбекистане, окупаемость производства станет еще выше, а продукция доступнее.
О деталях проекта и возможностях предприятия, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.