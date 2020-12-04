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Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

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Ташкентский металлургический завод - как он создавался
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201204/15538833/Metallurgiya-s-novogo-lista-kak-i-kem-sozdavalsya-TMZ.html

В Узбекистане торжественно открыли новое промышленное предприятие — Ташкентский металлургический завод. В реализации проекта непосредственное участие принимали российские компании и разработчики, кроме того, РФ оказала и финансовую поддержку.

Предприятие было построено менее чем за четыре года. В разработке принимали участие более одной тысячи российских специалистов, оборудование и комплектующие поставляли порядка 30 подрядчиков, а вложения "Росэксимбанка" составили около 164,6 миллиона евро.

Открытие Ташкентского металлургического завода
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане открылся Ташкентский металлургический завод
Завод на первом этапе будет работать на российском сырье и производить до полумиллиона тонн холоднокатаного листа, что позволит обеспечить необходимым материалом строительную сферу и производителей бытовой техники. В перспективе, при открытии собственных горно-металлургических комплексов в Узбекистане, окупаемость производства станет еще выше, а продукция доступнее.

О деталях проекта и возможностях предприятия, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




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