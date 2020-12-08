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Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину

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Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201208/15557628/Cherez-sosedey--deshevle-kak-uzbekistantsy-uletayut-na-rodinu.html

Авиасообщение между Россией и Узбекистаном в одну сторону открыто, но стоимость билетов из-за низкой окупаемости высока. Граждане республики ищут более дешевые варианты вернуться домой - в этом им помогают соседи.

За последний год цены на билет из Москвы в Ташкент или Самарканд выросли в среднем в 2,5 раза. Причин много, но основная - общемировой локдаун из-за пандемии коронавируса, на несколько месяцев полностью остановленное авиасообщение между странами, а затем частично восстановление полетов, но, по сути, только в одну сторону.

В итоге авиаперевозчики терпят убытки, гоняя полупустые или вообще пустые самолеты. Все это сказывается на ценнике: билет до Самарканда подскочил до 30 тысяч рублей против 12 тысяч в конце 2019 года. 

На этом фоне открытие для граждан всех государств Кыргызстана позволило многим мигрантам подешевле улететь домой. Рейсы Москва — Ош тоже подорожали вдвое, но это по-прежнему гораздо доступнее прямого билета до Ташкента, Самарканда или Ферганы — порядка 15 тысяч рублей в одну сторону. От границы еще предстоит добираться наземным транспортом, но все равно некоторые выбирают именно такой маршрут, чтобы сэкономить.

Пассажиры в аэропорту
© Sputnik / Максим Блинов
Кыргызстан снял запреты на въезд в страну для граждан всех государств
Аналогичная ситуация наблюдается с гражданами Таджикистана, которым в условиях пандемии и роста цен на билеты проще и выгоднее добраться до Самарканда, а оттуда на автобусе или на машине — на родину. Разница в 7 тысяч рублей и более - тоже для кого-то ощутима.

Какие варианты возвращения домой ищут сегодня мигранты из стран ЦА - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

Теги:
Мигранты, перелеты, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан



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Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину



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