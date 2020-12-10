СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

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В Узбекистане действуют уже 23 свободных экономических зоны, где производят промышленные товары на внутренний рынок и на экспорт.
Такой формат предприятий имеет ряд преимуществ: в СЭЗ действуют льготные условия налогообложения, предприниматели, в зависимости от размера инвестиций, могут рассчитывать на 3, 5, 7 или 10 лет льготных ставок по налогам и таможенным платежам. Все это уже сегодня дает свои плоды.
Общий объем промышленного производства резидентов СЭЗ вырос более чем в полтора раза - почти до 9 триллионов сумов, что составляет свыше 3% от всего производства страны. Растет и экспорт: по итогам первых 9 месяцев он составил 1,26 трлн сумов.
Самые распространенные сферы производства в СЭЗ - резиновые и пластиковые изделия, продукция металлургической отрасли и продовольствие.
Подробнее о порядке работе, существующих преференциях и объемах прибыли предприятий из свободных экономических зон смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.