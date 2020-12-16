Что делать, если в доме нет света и газа

В Узбекистане с приходом морозов участились случаи перебоев с энергоносителями. Куда обращаться, если отключили тепло и свет, смотрите в нашей инфографике.

Узбекистанцы с приходом зимы все чаще обращаются в Агентство по защите прав потребителей с жалобами на перебои с газом и электроснабжением. По данным статистики, если в сентябре этим вопросам было посвящено около 43% обращений, то в ноябре - уже три четверти: свыше 3,5 тысячи заявлений.

Причин проблем со снабжением несколько: это и сезонное увеличение расхода энергоресурсов, и недобросовестные потребители, которые незаконно подключаются к общим сетям и не платят по счетам, и изношенность значительной части инфраструктуры. В лидерах по числу обращений Ташкент, Ташкентская, Наманганская и Ферганская области.

О том, куда обращаться, если в вашем доме отключили свет или наблюдаются перебои с отоплением и газом, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.