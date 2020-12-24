Укротитель "львов": итоги работы Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Грузинский тренер Шота Арвеладзе покинул пост наставника ташкентского "Пахтакора". С 2017 года он сумел вернуть столичной команде былую футбольную славу.

После сравнительно долгого перерыва "Пахтакор" вновь вне конкуренции в чемпионате Узбекистана и в розыгрыше Кубка страны. Под руководством Арвеладзе команда выиграла все награды 2019 и 2020 года.

Грузинский тренер пришел в ташкентский клуб летом 2017 года, по итогам того сезона "львы" заняли лишь третью строчку. Уже через год "Пахтакор" завоевал "серебро" национального первенства, а в следующем сезоне выиграл турнир.

Арвеладзе немного не хватило до рекорда по количеству проведенных с командой матчей, но по этому показателю он один из лидеров - 98 встреч, 73 из которых закончились победой его подопечных.

О достижениях тренера за три с половиной года работы в Ташкенте смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.