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Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

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Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201230/15706821/Kak-v-Uzbekistane-pravilno-vstretit-Novyy-god.html

Новогодние банкеты разрешили проводить только если гостей будет меньше 30 человек и все они будут соблюдать санитарные требования (маски, перчатки, дистация).

Из-за пандемии в Узбекистане введены правила и ограничения на ближайшие праздничные дни. Такое решения принято Республиканской спецкомиссией для того, чтобы предотвратить вспышку заболеваемости в стране.

Концерты и шоу будут проходить на открытом воздухе до 10 января. С 11 января начинается учеба в школа, лицеях, колледжах и вузах.

Как отметить праздник без вреда для себя и близких - в нашей инфографике >>




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