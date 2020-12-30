Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

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Новогодние банкеты разрешили проводить только если гостей будет меньше 30 человек и все они будут соблюдать санитарные требования (маски, перчатки, дистация).
Из-за пандемии в Узбекистане введены правила и ограничения на ближайшие праздничные дни. Такое решения принято Республиканской спецкомиссией для того, чтобы предотвратить вспышку заболеваемости в стране.
Концерты и шоу будут проходить на открытом воздухе до 10 января. С 11 января начинается учеба в школа, лицеях, колледжах и вузах.
Как отметить праздник без вреда для себя и близких - в нашей инфографике >>