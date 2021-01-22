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Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин

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Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
© Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/16/15846000.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210122/15846322/Zalit-na-desyatku-Uzbekistan-v-reytinge-tsen-na-benzin.html

Стоимость автомобильного топлива в странах ЦА одна из самых невысоких - везде значительно ниже среднемировых показателей.

Среди стран бывшего СССР дешевле всего бензин в центральноазиатских республиках - Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане. Там цена за литр не превышает 50 центов, а значит, на 10 долларов можно заправить почти полбака среднестатистической легковушки.

Узбекистан в этом списке резко выделяется на фоне соседей - там, согласно мировому рейтингу, литр бензина стоит примерно 75 центов. Расценки для Таджикистана в исследовании не представлены, но по открытым данным известно, что бензин в этой республике несколько дешевле. Впрочем, в Узбекистане все больше автомобилей заправляются газом, который гораздо дешевле и экологичнее бензина.

Ожидаемо самыми затратными для автомобилистов остаются балтийские республики, где топливо стоит в два-три раза дороже чем в ЦА.

Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

 




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