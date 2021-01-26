Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году

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В Узбекистане 26 января отмечается День таможенной службы. Ежедневно сотрудники этого ведомства осуществляют оформление и контроль всех поступающих в республику или вывозимых из нее товаров и грузов. Зачастую провезти через границу пытаются незаконные предметы.
В 2020 году, который прошел под знаком всемирной пандемии коронавируса, чаще всего сотрудники таможенной службы выявляли незаконный провоз лекарственных препаратов и медицинских средств — более 500 эпизодов. Общая сумма изъятой продукции превышает 37,5 миллиарда сумов (более 3,5 млн долларов). Еще одна категория незаконных грузов - пиротехника. Для личного использования фейерверки и петарды в республике запрещены, однако желающих устроить себе праздник или нажиться на таковых не снижается.
В тройке лидеров по-прежнему носимая электроника, в частности, контрабандные смартфоны. По статистике таможенной службы, за год в страну пытались ввезти 13,9 тысячи незадекларированных мобильных устройств общей стоимостью без малого 10 миллиардов сумов.
Подробнее об итогах коронавирусного года смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.