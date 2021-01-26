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Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году

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Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
© Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1a/15869179.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210126/15869509/Kontrabanda-kovidnogo-vremeni-chto-bolshe-vsego-izyala-tamozhnya-v-2020-godu.html

В Узбекистане 26 января отмечается День таможенной службы. Ежедневно сотрудники этого ведомства осуществляют оформление и контроль всех поступающих в республику или вывозимых из нее товаров и грузов. Зачастую провезти через границу пытаются незаконные предметы.

В 2020 году, который прошел под знаком всемирной пандемии коронавируса, чаще всего сотрудники таможенной службы выявляли незаконный провоз лекарственных препаратов и медицинских средств — более 500 эпизодов. Общая сумма изъятой продукции превышает 37,5 миллиарда сумов (более 3,5 млн долларов). Еще одна категория незаконных грузов - пиротехника. Для личного использования фейерверки и петарды в республике запрещены, однако желающих устроить себе праздник или нажиться на таковых не снижается.

© Sputnik / Юрий Лашов
"Золотой" утюг, соколы и обезьянки — что незаконно везут через таможню Узбекистана
В тройке лидеров по-прежнему носимая электроника, в частности, контрабандные смартфоны. По статистике таможенной службы, за год в страну пытались ввезти 13,9 тысячи незадекларированных мобильных устройств общей стоимостью без малого 10 миллиардов сумов.

Подробнее об итогах коронавирусного года смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.    




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Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году



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